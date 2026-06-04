Летний маникюр: идеи элегантного дизайна, который подходит к любому образу

Летний маникюр / © Getty Images

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Ногтевые тренды последних сезонов доказывают, что красота больше не требует излишеств. Наряду с насыщенными цветами и эффектными дизайнами популярность набирают полупрозрачные текстуры, мягкие пастельные оттенки и лаконичные формы, об этом рассказало издание Woman&Home.

Особенно актуальными остаются короткие ногти квадратной, мягко-квадратной или миндалевидной формы. Такой маникюр не только выглядит аккуратно, но и легко сочетается с любым гардеробом, от льняных костюмов до вечерних платьев. Поэтому если вы ищете дизайн, который не надоест через неделю и будет оставаться актуальным в течение всего лета, стоит обратить внимание на эти варианты.

Ванильный маникюр

Если существует оттенок, который можно назвать летней классикой, то это ванильно-кремовый. Молочно-кремовое покрытие на коротких округлых ногтях выглядит сдержанно, дорого и всегда актуально.

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Французский маникюр в пудрово-голубом цвете

Тонкая голубая линия вместо классического белого кончика добавляет образу свежести. Оттенок напоминает летнее небо и легко сочетается практически с любым гардеробом.

Шалфейно-зеленые ногти

Мягкий зеленый цвет стал одним из самых популярных в этом году. Он добавляет образу цвета, но остается сдержанным и универсальным.

Молочно-розовый

Так называемые «мыльные» или молочно-розовые ногти продолжают удерживать статус одного из самых популярных трендов. Полупрозрачное покрытие создает эффект ухоженных естественных ногтей.

Лавандовая дымка

Лаванда была фаворитом весны, но и летом не теряет актуальности. Нежный полупрозрачный оттенок добавляет легкого цветового акцента без чрезмерной яркости.

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Французский маникюр в оттенке сливочного масла

Сливочный желтый остается одним из самых модных цветов сезона. Особенно элегантно он выглядит в формате французского маникюра, в сочетании с легким перламутровым блеском.

Нежный персиковый

Персиковые оттенки идеально подходят для отпуска у моря или бассейна. Они добавляют теплоты образу, но не конкурируют с летним гардеробом.

«Мороженое» на ногтях

Такой маникюр — один из самых популярных трендов сезона. Это мягкий градиентный эффект с кремовым блеском, который напоминает шарик ванильного мороженого. Маникюр выглядит дорого и очень современно.

Фруктовый оттенок

Для тех, кто любит яркие цвета, но не хочет слишком смелого маникюра, подойдут полупрозрачные ягодные или фруктовые оттенки.

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Пастельно-лимонный маникюр

Светло-желтые оттенки этим летом переживают настоящий взлет популярности. Благодаря близости к кремовым цветам они выглядят значительно сдержаннее, чем кажется на первый взгляд.

Полупрозрачный белый

Для поклонниц минимализма это беспроигрышный вариант. Молочно-белое покрытие выглядит чисто, дорого и одинаково уместно как в повседневных образах, так и на торжественных событиях.

Мандариновый френч

Тем, кто хочет добавить немного летнего настроения, стоит обратить внимание на мандариновые кончики. Это способ попробовать яркий цвет без полного покрытия ногтевой пластины.

Немного хрома

Перламутровый или хромированный финиш способен мгновенно превратить даже самый простой маникюр в праздничный. Особенно актуальным он будет для летних вечеринок и свадебного сезона.

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Небесно-голубой

Еще один тренд, вдохновленный летним небом. Нежный голубой цвет выглядит свежо и романтично и придает образу легкости.

Летний маникюр вовсе не обязательно должен быть ярким, чтобы привлекать внимание. Наоборот, именно сдержанные оттенки и лаконичные дизайны сегодня выглядят наиболее актуально и дорого.

Ванильные, молочные, персиковые и пастельные оттенки, легкий хромированный блеск и современные вариации французского маникюра доказывают, что главная тенденция лета — универсальность. Такой маникюр легко адаптируется к любому стилю жизни, не теряет своей элегантности независимо от того, проводите ли вы лето на морском побережье, в большом городе или на праздничной церемонии под открытым небом.

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