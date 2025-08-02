Лучшие летние прически 2025: стильные варианты, которые стоит попробовать в этом сезоне / © Associated Press

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Чтобы избежать стресса, связанного с укладкой и при этом выглядеть стильно, издание Real Simple рассказало, как сделать ставку на простые, удобные и одновременно трендовые летние прически и собрало лучшие идеи сезона 2025 года, которые уже покорили звезд, модные показы и Instagram-страницы beauty-гуру.

Пин-ап хвост с челкой

Вдохновленная стилем 60-х, эта прическа добавляет образу романтики и утонченности. Объемный хвост с завитыми челками по бокам прекрасно сочетается с платьями, топами с открытыми плечами или легкими шелковыми платками. Важно создать прикорневой объем с помощью сухого спрея и зафиксировать результат лаком для волос легкой фиксации.

Поптарт («Poptarting»)

Это техника окрашивания, когда к естественному цвету волос добавляется контрастная яркая прядь, например, неоновый розовый, лавандовый, бирюзовый. Такой «взрыв» цвета легко убрать или заменить, что делает его идеальным выбором для лета без обязательств. Главное — выбрать оттенок, который выгодно контрастирует с основным тоном волос.

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Короткая и густая челка («Bottleneck Bangs»)

Модная вариация классической челки, начинается коротко посередине лба, а дальше плавно удлиняется к скулам. Такая челка подходит большинству типов лица, поскольку ее длину и угол наклона можно адаптировать индивидуально.

Кудрявое каре

Идеальная форма для обладательниц естественных локонов. Короткое каре позволяет локонам «дышать», создает объем и выразительность. Такая стрижка удачно сочетается с микрокосичками или пробором «зигзаг».

Микрокосички

Крошечные косы на нескольких прядях — это не только модно, но и удобно. Их можно вплести возле лица или вокруг пучка. Для аккуратного результата используйте прозрачные резинки, а сами косы стоит немного сплющить пальцами, так они будут выглядеть более естественно в общей прическе.

Русалочьи волны

Отличие от пляжных в том, что они более ровные и структурированные. Их можно создать с помощью гофре или без нагрева, просто заплетая волосы на ночь. Важно подготовить волосы, а именно, нанести легкий мусс или крем для волн.

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Пучок Мальвинка

Когда полноценный пучок невозможен из-за длины, подойдет вариант на половину волос. Приподнимаем верхнюю часть волос, закручиваем в пучок и фиксируем. Идеально для второго дня после мытья.

Пляжный пучок

Беззаботная прическа, которая подходит как для отдыха на побережье, так и для городских прогулок. Чтобы достичь объема, перед созданием пучка добавьте специальный порошок для текстурирования. Закрутите волосы в небрежный пучок, оставьте несколько свободных прядей.

Косы с платком

Яркий платок в косе — один из главных трендов. Его стоит вплетать в классическую французскую косу или рыбий хвост. Такой аксессуар не только украсит прическу, но и спасет от солнца.

Двойные пучки

Два пучка, один над другим — оригинальный и веселый вариант для тех, кто хочет выделиться. Чтобы придать им фактурности, концы можно слегка «растрепать» для эффекта шипов.

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Завитые кончики в стиле ретро

Половинная прическа с распущенными волосами, завитыми наружу кончиками. Идеальный выбор для романтического свидания или вечерней прогулки.

Пузырчатая коса

Миниверсия популярной «пузырьковой» косы. Достаточно вытянуть две пряди у лица и зафиксировать их прозрачными резинками и создать объемные «пузыри» по длине волос.

Повязка-резинка

Обычные широкие повязки — новый тренд. Их носят даже на красных дорожках. Они идеально держат волосы, скрывают жирные корни и делают стильной даже самую простую прическу.

Летние прически 2025 — это про комфорт, экспрессию и легкость. Не бойтесь экспериментировать, пробуйте новые стрижки, добавляйте цвета и используйте аксессуары. Лето — это время, когда каждая из нас может раскрыть новую себя.

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