Лучшие парикмахеры Нью-Йорка назвали 4 самых трендовых стрижки 

Нью-Йорк по праву считается одной из главных мировых модных столиц. Тут рождаются тренды, которым следует весь мир. И касается это не только одежды, но и причесок.

Чтобы узнать, какие стрижки сейчас самые модные, редакция Pure Wow обратилась к трем лучшим парикмахерам в Нью-Йорке: Даниэль Приано, Джулии Аканея и Родни Катлер.

Стилистсты назвали 4 стрижки.

Итальянский боб

Кира Найтли / Фото: Associated Press

Это стрижка длиной до плеч, гладкая и прямая. Она предлагает слегка взъерошенный, живой вид, который кажется непринужденным, но изысканным с небольшой текстурой для объема и движения. Боб популярен, потому что это стрижка, не требующая особого ухода, которая идеально подходит для оживленной городской жизни. К счастью, боб не требует особой укладки — достаточно небольшого количества мусса (или крема для укладки), — но только, если вы хотите большего объема. Приано предлагает использовать для укладки фен и круглую щетку, чтобы поднять корни.

Гладкие хвосты

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Если есть одна прическа, на которую могут положиться жители любого менаполиса, так это гладкий хвост. Предпочитаете ли вы его высоким или низким, Приано говорит, что этот отточенный образ сейчас везде. Он часто укладывается до совершенства с гладкими, блестящими волосами, которые остаются на месте в течение всего дня. Он излучает уверенность и изысканность, которые соответствуют динамичной энергии города. Чтобы добиться нужного образа, стилист рекомендует нанести гель (или сыворотку для волос) перед тем, как использовать щетку, чтобы разгладить волосы и поднять хвост до желаемой высоты, и закрепить их резинкой для волос. Один полезный салонный трюк: оберните небольшую прядь волос вокруг основания, чтобы скрыть резинку, и используйте спрей для блеска для дополнительного блеска.

Челка-штора

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

Несмотря на появление новых стилей челки, челка-штора остается лучшим выбором для городских жителей. Челка-штора — это мягкая, обрамляющая лицо челка, разделенная на пробор посередине или немного не по центру. Она добавляет непринужденный ретро-штрих любой прическе и создана так, чтобы безупречно сочетаться с остальными волосами, создавая привлекательный и универсальный образ. Для большего объема стилист предлагает использовать фен и круглую щетку — или обернуть челку на бигуди и дать прядям зафиксироваться, пока вы укладываете остальные волосы. После того, как вы распустите бигуди, распылите немного текстурирующего спрея, прежде чем выйти за дверь.

Стрижка пикси

Эмма Коррин / Фото: Getty Images

Стрижка пикси является самым востребованным образом в этом году, и эксперты согласны с этим. Существует неограниченное количество техник, которые можно использовать, чтобы оживить пикси, поэтому не бойтесь текстурировать волосы и привносить движение в образ. Самое главное, чтобы стилист понимал уровень комфорта каждого клиента, чтобы они могли скорректировать форму и длину, чтобы помочь адаптироваться к новой стрижке.

После того, как вы сделаете себе свежую стрижку, самой легкой частью станет уход. Помимо ежемесячной подравнивания (которая является самой важной частью поддержания этого в остальном легкого стиля), вам понадобится лишь немного текстурирующей пасты, чтобы придать вашему образу четкость.

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