Любила эксперименты: какие прически носила королева Летиция до того, как стала знаменитой

Королева Испании Летиция – одна из тех королевских особ, которые не красят волосы, чтобы скрыть седину.

Недавно в нашей подборке мы показывали вам королев и принцесс, которые не закрашивают седые волосы. 50-летняя Летиция, которая на этой неделе отпразднует 51-летие, одна из них. Мы решили вспомнить какие прически ранее носила королева, когда еще не была супругой короля Филиппа VI, да и после своего замужества тоже.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция и наследный принц Фелипе обручились в 2003 году, а через год поженились. Во время подготовки к свадьбе будущая королева-консорт носила средней длины волосы, выкрашенные в светлый оттенок и пострижены лесенкой.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее, до встречи со своим будущим мужем, когда Летиция Ортис работала телеведущей, она любила стрижку каре.

Длина и оттенок волос оставался таким и после свадьбы, и после рождения первой дочери пары – принцессе Леонор – будущей королеве Испании.

Королева Летиция с дочерью Леонор / Фото: Getty Images

После рождения второй дочери – инфанты Софии – Летиция решила вернуться к натуральному оттенку и обстригла еще более короткое каре. Это был 2008 год.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Но уже в 2011-м она снова покрасила волосы в светлый. Блондинкой Летиция, конечно, не была, но явно хотела каких-то перемен во внешности.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Однако последние лет десять королева все же предпочитает натуральный цвет. Длина волос тоже изменилась, с удлиненного каре она отрастила волосы ниже плеч. Густые и натуральные волосы Летиции выглядят ухоженно и блестят, не портит прическу даже прядь седых волос, о которых мы вспоминали ранее.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, какой была королева Летиция до знакомства с королем Филиппом.

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