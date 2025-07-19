Макияж 40+: как правильно наносить хайлайтер, чтобы подчеркнуть красоту, а не возрастные изменения / © Credits

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Наоборот, правильно подобранное и грамотно нанесенное светоотражающее покрытие может стать настоящим секретом более молодого и свежего вида, об этом рассказал визажист и автор канала mister.makeupartist, а также поделился, как пользоваться хайлайтером после 40 лет, чтобы он не подчеркивал морщины, а создавал элегантное, естественное сияние кожи.

Почему классический хайлайтер может не работать на зрелой коже

Большинство традиционных хайлайтеров содержат большое количество блесток или плотно мерцающих частиц, которые хорошо смотрятся на молодой коже, но на зрелой — могут:

подчеркивать морщины и поры;

делать кожу визуально более «жирной» или уставшей;

создавать неестественный эффект в дневном свете или на фото.

Именно поэтому после 40 лет лучше отдать предпочтение бальзамоподобным, кремовым или жидким текстурам с мягким сатиновым финишем. Такие средства не просто придают блеск, они увлажняют кожу, создают эффект «влажного», ухоженного лица.

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На что обращать внимание при выборе хайлайтера после 40 лет

Текстура . Выбирайте бальзамические или кремовые формулы без большого блеска. Идеальны те, что похожи на легкий лосьон или увлажняющий крем, чем на косметику с блестками.

Финиш . Сияние должно быть деликатным, похожим на естественное светоотражение здоровой кожи. Это может быть мягкий сатин, «влажный эффект», но без «металлического» блеска.

Цвет . После 40 лет лучше всего смотрятся теплые оттенки, а именно шампанское, нежное золото, персик или светло-розовый. Они придают коже живой румянец и не создают холодного, «мертвого» эффекта.

Формула. Избегайте сухих текстур, которые могут оседать в складках или подчеркивать шелушения. Лучше использовать средства с ухаживающими компонентами, например, витамины, натуральные масла, гиалуроновая кислота.

Как правильно наносить хайлайтер на зрелую кожу

Меньше — лучше. Не нужно щедро покрывать все лицо, достаточно нескольких точек.

Наносите хайлайтер не выше скулы, а чуть ниже. Это визуально «приподнимает» лицо и не подчеркивает гусиные лапки возле глаз.

Избегайте зоны вокруг глубоких морщин, например, носогубных складок или заломов возле глаз.

Не используйте хайлайтер вместо пудры или теней. Его задача — легкое, естественное сияние, а не полное покрытие.

Растушевывайте средство подушечками пальцев или спонжем. Это позволит лучше нанести его на кожу без эффекта маски.

Альтернативы классическому хайлайтеру

Кремовые бронзеры с эффектом сияния придают коже здоровый загорелый тон и легкий отблеск без блесток.

Жидкие румяна с сатиновым эффектом сочетают легкий румянец и сияние.

Увлажняющие бальзамы со светоотражающим эффектом подходят даже для «голого» лица без макияжа.

Хитрости для зрелой кожи

Смешивайте хайлайтер с тональным средством или увлажняющим кремом. Это создаст эффект «внутреннего озарения» кожи.

Наносите на «высокие» точки лица — верхнюю часть скул, спинку носа (осторожно!), середину подбородка, ключицы.

Добавьте немного хайлайтера в уголки глаз или на веки. Это освежит взгляд, но не перегрузит макияж.

После 40 лет макияж должен подчеркивать естественную красоту и индивидуальность, а не пытаться повернуть время вспять. Хайлайтер — это не табу, а мощный инструмент визуального омоложения, если выбрать правильный продукт и грамотно его нанести.