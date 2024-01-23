Макияж для пожилых женщин: 10 лучших советов от визажистов

Вполне естественно, что наша красота с годами меняется, а это означает, что профессиональные советы по макияжу для пожилых женщин могут быть полезными.

Это не значит, что в возрасте 40, 50 или 60 лет вы пересекаете какой-то невидимый порог, из-за которого вам нужно изменить все в своем личном стиле, просто наша кожа со временем меняется, и то, как косметика ощущается, взаимодействует и реагирует на наше лицо, во многом зависит от типа и текстуры кожи. Это означает, что наши косметические привычки всегда можно улучшить, если внести несколько простых изменений.

Знаменитый визажист, лауреат BAFTA Мораг Росс вместе с косметологом Элизабет Росс, поделились с Woman&home своими лучшими приемами и практическими советами по макияжу для пожилых женщин.

Больше увлажнения

По мере того, как мы взрослеем, становится все более важным уделять внимание уходу за кожей и выбирать продукты, соответствующие нашему типу кожи, говорит Мораг. Это очень важная часть макияжа, потому что наша кожа обеспечивает основу для всего, что мы наносим поверх нее. Стоит начать использовать больше увлажняющих средств по уходу за кожей, так как иногда по мере взросления наша кожа может стать немного более сухой.

Выбор более увлажняющего крема, который удерживают влагу, создавая слой на поверхности кожи будет разумным. Проверьте список ингредиентов на предмет мягких увлажняющих средств, таких как ниацинамид или гиалуроновая кислота, или и то, и другое. Также стоит обратить внимание на такие масла, как минеральное, аргановое, жожоба, оливковое масло или масло ши, поскольку они помогают сохранить эластичность кожи и баланс влаги.

Используйте крем под глаза

Макияж для пожилых женщин / Фото: Credits

Элизабет: рекомендует всегда использовать крем для глаз днем и ночью, даже если вы не пользовались им, когда были моложе. Они необходимы для придания сияния и разглаживая морщин. Они также действуют как альтернатива ботоксу, создавая гладкую, пухлую основу для консилера и предотвращая обезвоживание макияжем и образование морщин.

Крем для глаз лучше всего использовать после сыворотки и перед увлажняющим кремом, аккуратно нанося безымянным пальцем по бокам на веки и области под

Купите хорошую основу

Хорошая качественная основа под макияж поможет вашей тональному крему оставаться на поверхности кожи, а не проваливаться в морщинки. Если вы носите помаду, используйте праймер и карандаш для губ того же оттенка, что и помада — это предотвратит растекание помады в тонкие вертикальные линии над и под губами, которые мы обычно видим у пожилых женщин.

Праймеры также помогают улучшить цвет, что является ключевым моментом, если вы используете много увлажняющих средств по уходу за кожей, которые могут сделать кожу немного более скользкой — праймер придает вашей косметике более прочное сцепление.

Подбирайте тональный крем под тип кожи

Еще один из практических советов по макияжу для пожилых женщин — адаптировать тональную основу к вашему типу кожи, которая, как мы установили, может быть более сухой, говорит Элизабет. Важно не использовать очень матовую тональную основу, в результате получится плоская пудровая основа, которая может выглядеть и ощущаться слишком тяжелой и даже подчеркивать морщины. Для естественного макияжа выбирайте увлажняющий тональный крем.

Многие современные составы тональных средств также придают коже сияние, что всегда является плюсом.

Сделайте светлее брови

Макияж для пожилых женщин / Фото: Credits

Брови с возрастом часто могут стать редкими, — признает Элизабет. — Поэтому убедитесь, что вы используете карандаш для бровей не более чем на пару тонов темнее цвета ваших волос.

Вы также можете попробовать сделать микроблейдинг бровей, при котором косметолог наносит небольшие, похожие на волоски штрихи под местной анестезией для более полного эффекта бровей. Микроблейдинг стал популярным полуперманентным решением проблемы истонченных бровей и верным способом сэкономить драгоценные минуты утреннего времени.

Используйте подводку для глаз

Один из самых полезных советов по макияжу для пожилых женщин — научиться использовать лучшую подводку для глаз с пользой, поскольку это может оказать заметное влияние на область вокруг глаз и привести к более свежему и бодрому взгляду.

Если вам повезло и у вас глубоко посаженные глаза, наносите подводку только на веки, рядом с ресницами, говорит Элизабет. Однако, если ваши веки исчезают, когда ваши глаза открыты, используйте подводку для глаз только по внешним углам — это поможет улучшить форму глаз, не привлекая внимания к отсутствию четкости в области век. Еще один отличный трюк, позволяющий по-настоящему открыть морщинистые или нависающие веки, — это стратегически расположенные и ультраестественные накладные ресницы, например, отдельные, или, в более долгосрочном варианте, гибридное наращивание ресниц.

Пользуйтесь хайлайтером осторожно

Элизабет говорит, что один из наиболее часто игнорируемых советов по макияжу для пожилых женщин — это выявление особенностей, к которым мы не хотим привлекать внимание. Избегайте нанесения хайлайтера на надбровные дуги, особенно если ваши веки уже начали смещаться вниз, говорит она. Вместо этого сосредоточьте все блики на уголках глаз, что отлично подходит для придания гламурного оттенка праздничному макияжу, а также на кончик носа, скулы и бантик Купидона. Тонкий хайлайтер в виде стика, который создает рассеянное сияние вместо полного мерцания, — идеальная формула, которую стоит искать.

Используйте кремовые румяна

Макияж для пожилых женщин / Фото: Credits

Элизабет не советует использовать контуринг, который предполагает использование темного бронзатора для истончения определенных участков лица, таких как впадины на щеках или лоб, поскольку это может сделать черты лица более резкими. «Вместо этого используйте легкий бронзатор, чтобы освежить лицо, или кремовые румяна для яркого цвета.

Один из самых простых советов по макияжу, который можно включить в свой распорядок дня, — это нанести легкий слой кремовых румян на яблочки щек, чтобы мгновенно придать им сияние и естественный румянец.

Выбирайте блеск для губ

Кремовые и глянцевые составы снова выигрывают у матовых, когда дело доходит до цвета губ, поскольку губы склонны к более заметной сухости. Что касается оттенков, наши эксперты отдают предпочтение нюдовым оттенкам из-за более полного эффекта, который они дают.

Как правило, телесные губы всегда смотрятся более мягкими. Телесные оттенки помады могут сделать губы более полными. Поскольку с возрастом наши губы имеют тенденцию становиться меньше, телесные и более бледные пастельные тона противодействуют этому, заставляя их выглядеть полными и пухлыми.

Всегда наносите солнцезащитный крем

Из всех советов по макияжу есть один, с которым оба эксперта категорически согласились - защита от солнца под макияжем должна быть всегда. Самое главное, носите SPF!. Наносите солнцезащитный крем с высоким фактором защиты или купите лучшую тональную основу с SPF (не менее SPF 20) и наносите ее слоями. Это поможет предотвратить появление морщин и, что еще важнее, рака кожи.

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