Макияж на новогодние праздники: 10 красивых идей из Instagram

Если вы еще не придумали, как накраситься на новогодний корпоратив или рождественский ужин, попробуйте найти интересную идею для себя в нашей подборке.

Макияж на Новый год и Рождество традиционно предполагает яркие цвета и много глиттера. В Instagram много профессиональных визажистов, некоторые из них предлагают свои варианты новогодних макияжей и отдельных деталей образов, которые помогут создать соответствующее настроение и не дадут вам затеряться в праздничной толпе.

В цветах Водяного Тигра

Сделайте акцент на глазах и остановите свой выбор на дружественной Водяному Тигру сине-голубой и бирюзовой гамме. На нижнее веко можно приклеить несколько стразов, будет очень по-новогоднему.

Розовый кварц

Беспроигрышный вариант для любого цвета глаз - это сиренево-розовая гамма. Тени обязательно должны быть с блестками, а ресницы - пушистыми. Можно сделать неширокую черную стрелку лайнером на верхнем веке и у внешнего угла глаза.

Теплый розовый

Довольно сложный для макияжа тепло-розовый оттенок теней будет смотреться очень эффектно, если сделать по центру верхнего века светлый перламутровый блик и провести вдоль линии ресниц широкую длинную черную стрелку.

Стразы на скулах

Новый год - единственное время, когда официально разрешено быть наряднее новогодней елки. Поэтому нельзя в это время отказывать себе в сиянии и блеске. Стразы можно приклеить и на верхнее веко, и на линию скул.

Рождественская карамель

Если вы празднуете Рождество в традициях Западной Европы, попробуйте нарисовать на верхнем веке вместо черной стрелки узор традиционной рождественской красно-белой карамели.

Золото и бронза

Теплые тона и бронзово-золотое сияние - тоже, по утверждению астрологов, приветствуемые в год Тигра цвета. Поэтому такой макияж для новогодней вечеринки очень даже подойдет.

Всегда актуальная классика

Если вы не готовы к экспериментам, но не хотите остаться незамеченной на вечеринке, сделайте классический макияж с акцентом на губах и тонкими стрелками на верхнем веке и с кайалом - на нижнем.

Сияющее лицо

Акцент в макияже необязательно должен быть на чем-то конкретном: глазах или губах - акцентом может быть все лицо, его скульптурная лепка, подчеркнутая сияющим хайлайтером, и безупречная кожа в золотой пудре.

Капли дождя на ресницах

Водяной Тигр порадуется, увидев капли воды у вас на ресницах.

Золотой глиттер

Если рассыпать на верхнем веке золотой глиттер, образ получится очень нежный и очень новогодний.

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