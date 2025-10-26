Макияж после 40 лет: как наносить консилер для эффекта "подтяжки" лица / © Credits

Визажист и автор страницы mister.makeupartist поделился универсальным методом нанесения консилера, который не просто маскирует несовершенства, а визуально «подтягивает» лицо.

Вместо того чтобы наносить консилер широкими мазками под глазами, визажист советует использовать его стратегически, лишь в нескольких ключевых точках, где кожа нуждается в «поднятии». Основная идея — работать с направлениями, а не с плоскостями, тянуть свет вверх, а не растягивать его вширь. Это создает эффект лифтинга без хирургического вмешательства.

Что делать

Уголок глаза — к виску. Нанесите маленькую каплю консилера во внутренний уголок глаза и вторую во внешний и направьте ее по линии к уху. Растушуйте мягкой кисточкой или спонжем по направлению к виску. В результате, лицо кажется более подтянутым, а взгляд — более открытым и свежим. От носа — к щеке. Проведите небольшую линию от нижнего края носа к уху, но не слишком низко. Это визуально «приподнимет» среднюю часть лица и сделает контуры более четкими. Этот лайфхак помогает «вылепить» щеки даже без контуринга. Под бровь — для эффекта «подтянутости». Если тени кажутся тяжелыми или взгляд усталым, нанесите каплю консилера от внешнего уголка глаза вверх до конца брови. Это создает эффект подтяжки, освежает макияж и разглаживает переход между тенями и кожей.

Как выбрать правильный консилер после 40 лет

С возрастом кожа под глазами становится тоньше, поэтому важно не перегрузить ее. Выбирайте легкие текстуры с ухаживающими компонентами, например, гиалуроновой кислотой, пептидами или светоотражающими пигментами.

Избегайте густых кремовых формул, они могут подчеркнуть морщины.

Оттенок должен быть на полтона светлее тонального крема.

Если кожа склонна к сухости, нанеси сначала увлажняющий крем или праймер для зоны под глазами.

Такая техника мгновенно открывает взгляд, разглаживает черты лица и придает эффект «отдыха» — без филлеров или фейслифтинга. Это идеальный лайфхак для женщин 40+ лет, которые хотят иметь естественный, но при этом подтянутый и свежий вид.

Попробуйте эту технику перед важной встречей или вечерним выходом, эффект будет, будто вы только что вернулась со SPA-дня, а не просто воспользовалась консилером.