Макияж "уставшая девушка": тренд, который покоряет TikTok

Макияж "уставшая девушка" / © Associated Press

Реклама

Макияж «уставшая девушка» более смелый, небрежный и, что главное, максимально близкий к настроению современных женщин. Об этом рассказало издание Pure Wow. Этот тренд о том, чтобы не скрывать усталость, а сделать ее частью образа.

Легко растушеванный smoky eye, затемненные круги под глазами, слегка смазанная подводка, контуринг и естественный цвет кожи без тяжелых тональных средств. Образ намеренно создает эффект: «я почти не спала, но все равно выгляжу стильно».

Именно такой макияж часто можно увидеть у Дженны Ортеги, Лили-Роуз Депп или Эммы Чемберлен. И это добавляет ему определенного шика, ведь звезды не боятся демонстрировать аутентичность.

Реклама

Почему этот тренд набирает популярность

Поколение Z и молодые миллениалы все меньше ценят безупречность и все больше искренность. Постоянная усталость от новостей, сложного рынка труда и «событий, которые случаются раз в столетие» оставляют свой след. Вместо того чтобы скрывать усталость, молодые женщины превращают ее в эстетику.

Психологи говорят, что в мире, где царит культ продуктивности, такой мейкап становится жестом протеста. Он как бы говорит: «Я не должна выглядеть идеально, чтобы быть красивой».

Как сделать макияж «уставшая девушка»

Не бойтесь экспериментировать и не стремитесь к совершенству. Вот несколько советов:

Основа: смешайте тональный крем с любимым увлажняющим кремом для легкого сияния и натурального вида.

Глаза : нанесите темные тени, например, шоколадного оттенка, на веки, растушуйте по складке, добавьте подводку и слегка размажьте ее, создайте эффект размазанных глаз.

Ресницы : накрасьте как верхние, так и нижние ресницы, чтобы сделать взгляд более драматичным.

Контуринг : используйте кремовый бронзер в зонах под скулами и у линии роста волос для легкой скульптуры.

Губы: оставляйте их максимально естественными, немного блеска или бальзама вполне достаточно.

Не пытайся сделать этот макияж идеальным. Вся магия тренда в его «небрежности». Легкая размытость, тени, которые будто «съехали» после вечеринки и натуральная текстура кожи создают эффект красоты без усилий.

Реклама

Макияж «уставшая девушка» — это не только тренд TikTok. Это способ показать, что подлинность ценнее совершенства. Он идеально подходит тем, кто хочет выглядеть смело и современно без искусственной «глянцевости», а главное, он напоминает, что иногда усталость может быть красивой.