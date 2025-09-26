- Дата публикации
Макияж "уставшая девушка": тренд, который покоряет TikTok
Еще вчера все стремились к «чистой эстетике» — идеальной коже, приглаженному пучку и легкому, едва заметному мейкапу в стиле Хейли Бибер или Кендалл Дженнер. Но сегодня в соцсетях все чаще появляется ее «мятежная сестра» — макияж «уставшая девушка».
Макияж «уставшая девушка» более смелый, небрежный и, что главное, максимально близкий к настроению современных женщин. Об этом рассказало издание Pure Wow. Этот тренд о том, чтобы не скрывать усталость, а сделать ее частью образа.
Легко растушеванный smoky eye, затемненные круги под глазами, слегка смазанная подводка, контуринг и естественный цвет кожи без тяжелых тональных средств. Образ намеренно создает эффект: «я почти не спала, но все равно выгляжу стильно».
Именно такой макияж часто можно увидеть у Дженны Ортеги, Лили-Роуз Депп или Эммы Чемберлен. И это добавляет ему определенного шика, ведь звезды не боятся демонстрировать аутентичность.
Почему этот тренд набирает популярность
Поколение Z и молодые миллениалы все меньше ценят безупречность и все больше искренность. Постоянная усталость от новостей, сложного рынка труда и «событий, которые случаются раз в столетие» оставляют свой след. Вместо того чтобы скрывать усталость, молодые женщины превращают ее в эстетику.
Психологи говорят, что в мире, где царит культ продуктивности, такой мейкап становится жестом протеста. Он как бы говорит: «Я не должна выглядеть идеально, чтобы быть красивой».
Как сделать макияж «уставшая девушка»
Не бойтесь экспериментировать и не стремитесь к совершенству. Вот несколько советов:
Основа: смешайте тональный крем с любимым увлажняющим кремом для легкого сияния и натурального вида.
Глаза: нанесите темные тени, например, шоколадного оттенка, на веки, растушуйте по складке, добавьте подводку и слегка размажьте ее, создайте эффект размазанных глаз.
Ресницы: накрасьте как верхние, так и нижние ресницы, чтобы сделать взгляд более драматичным.
Контуринг: используйте кремовый бронзер в зонах под скулами и у линии роста волос для легкой скульптуры.
Губы: оставляйте их максимально естественными, немного блеска или бальзама вполне достаточно.
Не пытайся сделать этот макияж идеальным. Вся магия тренда в его «небрежности». Легкая размытость, тени, которые будто «съехали» после вечеринки и натуральная текстура кожи создают эффект красоты без усилий.
Макияж «уставшая девушка» — это не только тренд TikTok. Это способ показать, что подлинность ценнее совершенства. Он идеально подходит тем, кто хочет выглядеть смело и современно без искусственной «глянцевости», а главное, он напоминает, что иногда усталость может быть красивой.