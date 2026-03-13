- Дата публикации
-
Салон красоты
- Салон красоты
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 2 мин
Макияж в спортзале: табу или нет
Спор вокруг целесообразности макияжа во время тренировок не утихает: кто-то утверждает, что краситься перед тренировкой — это вредно для кожи, другие умело это игнорируют и приходят на кардио с full face makeup. Кто прав и важнее ли уверенность в зале, чем комфорт кожи?
Ответ дерматологов и бьюти-экспертов оказался гораздо более лояльным, чем ожидалось: макияж в зале — не табу. Вопрос лишь в том, какой именно.
Что на самом деле происходит с кожей во время тренировки?
Во время интенсивной нагрузки поры расширяются, кожа активно потеет — и если на ней лежит плотная тональная основа, это действительно может спровоцировать высыпания. Но легкие, некомедогенные формулы ведут себя совсем иначе: они не «закупоривают» поры и не мешают естественному процессу терморегуляции.
Главное правило — минимализм и правильный состав. Тяжелая пудра и плотный тональный крем остаются дома. Взамен — тинтированные средства с SPF, например Purito Cica Clearing BB Cream, легкий консилер точечно, термотушь — обратите внимание на украинский бренд Unico, и… бальзам для губ. Именно он становится незаметным героем любого спортивного лука.
Пока мы переживаем о том, потекут ли стрелки, губы остаются без внимания. А зря: во время тренировки кожа губ обезвоживается даже быстрее. Дыхание ртом во время кардио, кондиционированный воздух в зале — все это высушивает нежную и тонкую кожу на губах.
Поэтому бальзам с реальным уходовым составом — это настоящий мастхэв во время тренировок. Советуем обратить внимание на бренды и формулы, которые уже доказали свою суперсилу увлажнять — увлажняющий бальзам для губ LANEIGE или новинки от украинского бренда Lamel — Juicy Lips, которые содержат гиалуроновую кислоту, пептиды, витамин Е и масло жожоба, то есть работают как полноценный уход.
Итак, что стоит оставить в косметичке в спортзал, а что точно нет?
Оставляем:
легкий тонирующий тинт, BB-крем или SPF с тоном;
водостойкая тушь;
гель для бровей с сильной фиксацией;
бальзам или тинт для губ с ухаживающим составом.
Оставляем для других событий:
плотные тональные средства и пудры;
жидкая подводка без водостойкой формулы;
классические блески для губ на масляной основе;
яркие помады.
Макияж в спортзале — это не о том, чтобы произвести впечатление на соседа по беговой дорожке. Это о собственном комфорте и уверенности. Исследования подтверждают: когда мы чувствуем себя хорошо — мы тренируемся эффективнее. Поэтому если бальзам для губ с запахом клубники и матча или красиво оформленные брови придают вам настроение перед утренней тренировкой — это абсолютно окей носить их в спортзале.