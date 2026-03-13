Макияж в спортзале: табу или нет

© Credits

Ответ дерматологов и бьюти-экспертов оказался гораздо более лояльным, чем ожидалось: макияж в зале — не табу. Вопрос лишь в том, какой именно.

Что на самом деле происходит с кожей во время тренировки?

Во время интенсивной нагрузки поры расширяются, кожа активно потеет — и если на ней лежит плотная тональная основа, это действительно может спровоцировать высыпания. Но легкие, некомедогенные формулы ведут себя совсем иначе: они не «закупоривают» поры и не мешают естественному процессу терморегуляции.

Главное правило — минимализм и правильный состав. Тяжелая пудра и плотный тональный крем остаются дома. Взамен — тинтированные средства с SPF, например Purito Cica Clearing BB Cream, легкий консилер точечно, термотушь — обратите внимание на украинский бренд Unico, и… бальзам для губ. Именно он становится незаметным героем любого спортивного лука.

Пока мы переживаем о том, потекут ли стрелки, губы остаются без внимания. А зря: во время тренировки кожа губ обезвоживается даже быстрее. Дыхание ртом во время кардио, кондиционированный воздух в зале — все это высушивает нежную и тонкую кожу на губах.

Поэтому бальзам с реальным уходовым составом — это настоящий мастхэв во время тренировок. Советуем обратить внимание на бренды и формулы, которые уже доказали свою суперсилу увлажнять — увлажняющий бальзам для губ LANEIGE или новинки от украинского бренда Lamel — Juicy Lips, которые содержат гиалуроновую кислоту, пептиды, витамин Е и масло жожоба, то есть работают как полноценный уход.

Итак, что стоит оставить в косметичке в спортзал, а что точно нет?

Оставляем:

легкий тонирующий тинт, BB-крем или SPF с тоном;

водостойкая тушь;

гель для бровей с сильной фиксацией;

бальзам или тинт для губ с ухаживающим составом.

Оставляем для других событий:

плотные тональные средства и пудры;

жидкая подводка без водостойкой формулы;

классические блески для губ на масляной основе;

яркие помады.

Макияж в спортзале — это не о том, чтобы произвести впечатление на соседа по беговой дорожке. Это о собственном комфорте и уверенности. Исследования подтверждают: когда мы чувствуем себя хорошо — мы тренируемся эффективнее. Поэтому если бальзам для губ с запахом клубники и матча или красиво оформленные брови придают вам настроение перед утренней тренировкой — это абсолютно окей носить их в спортзале.