Маленькие секреты идеальной прически: три интересных продукта для стайлинга волос, о которых вы могли не знать / © Credits

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Мы собрали три продукта, которые остаются вне света софитов, но заслуживают быть под рукой. Без лишних движений и без ощущения стайлинга как отдельной дисциплины.

Hairburst, Baby Hair Tamer

Есть те мелкие пряди, которые выбиваются из общего ритма — на висках, на проборе, у лба. Вроде бы мелочи, но именно они часто делают прическу «почти». Идеальное средство, чтобы обуздать мелкие пряди, торчащие у пробора или линии роста прядей. Маленькая щеточка, несколько жестов — и прическа выглядит собранной, но не слишком старательной.

Tigi, Bed Head Curls Rock Amplifier

Продукт, больше напоминающий уход, чем стайлинг в классическом понимании. Крем для вьющихся волос, помогающий структурировать завитки, убрать пушистость и сохранить форму даже во влажном воздухе.

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Наносить следует на влажные, подсушенные полотенцем волосы. Далее – сформировать локоны руками и дать им высохнуть естественным путем или слегка помочь феном. Результат – мягкий, гибкий, без ощущения лишнего слоя на кудрях.

Syoss, Root Retoucher

Сухой тонировочный спрей, созданный специально для тех моментов, когда поход к мастеру еще не ко времени, а зоны отрастания уже видны. Он не заменит покраску, но поможет выровнять тон корней за несколько секунд.

Распиливается на сухие волосы и держится до следующего мытья. Важно – не переборщить с количеством, и предварительно прикрыть одежду полотенцем. В линейке представлены базовые оттенки, которые охватывают большинство натуральных тонов.