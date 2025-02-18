"Мальвинка" на любой вкус: подборка идей, которые следует воплотить в жизнь

В мире красоты прически всегда играют немаловажную роль, ведь они способны подчеркнуть нашу индивидуальность и создать незабываемый образ.

Издание RealSimple приготовило подборку из замечательных причесок "Мальвинка", которые легко сделать самостоятельно. Здесь вы найдете изящные косы и яркие образы с аксессуарами. Эта универсальная прическа подходит для любых волос и всегда дарит уверенность, независимо от события – будь то подиум, свадьба или даже обычный день в продуктовом магазине.

Кудрявая "Мальвинка"

Это чрезвычайно простой и легкий образ, подчеркивающий естественную красоту вьющихся локонов. Для этого образа достаточно придать волосам несколько волн с помощью плойки, а затем нанести текстурирующий спрей, для дополнительной объема.

Как сделать:

Разделите волосы расческой от уха до уха.

Завяжите волосы посреди затылка, оставьте несколько нежных прядей для обрамления лица.

Этот образ дарит естественный, непринужденный вид, легко адаптированный под любой стиль.

Элегантная коса

Эта прическа отлично подойдет для свадебных церемоний или официальных мероприятий.

Как сделать:

Подготовьте волосы и добавьте локоны, используя плойку.

Добавьте объем в верхней части макушки, заплетите волосы, используя большую часть от линии роста и соедините обе стороны.

Закрепите все маленькой прозрачной эластичной резинкой.

"Мальвинка" с крабиком

Эта прическа очень универсальна и ее достаточно легко сделать.

Как сделать:

Подготовьте волосы муссом и разделите их пополам, закрепив каждую прядь зажимом.

Сбрызните лаком и дайте волосам застыть.

Снимите зажимы, повторите процесс, пока волосы не приобретут желаемый вид.

Расчешите макушку щеткой для объема и завяжите волосы резинкой, завершив образ лакировкой.

Косы бохо

Веселый и легкий стиль для тех, кто хочет добавить в свой образ немного расслабленной неформальности.

Как сделать:

После расчешения волос нанесите термозащитный спрей и сделайте мягкие волны, разделив волосы посередине.

Чтобы придать текстуру и объем, используйте стайлер.

Возьмите несколько прядей с передней части, чтобы обрамить лицо, а остальные волосы разделите на две части и создайте легкие локоны, которые со временем свяжите резинкой.

Это идеальный образ для летних дней, когда хочется выглядеть непринужденно и стильно.

Классическая "Мальвинка"

Этот стиль выбирают для вечерних выходов или на особые события, поскольку сочетает в себе элегантность и легкость.

Как сделать:

Создайте легкие волны с помощью плойки для дополнительной текстуры.

Расчешите волосы, оставьте половину макушки собранной, при этом закрутите резинкой небольшую часть волос с хвоста, это позволит им свободно спадать.

Завершите образ, используя лак для волос, чтобы обеспечить устойчивость.

Этот стиль очень универсален и удобен, его можно носить как днем, так и вечером.

Аксессуары

Для тех, кто хочет добавить своему образу немного креативности и индивидуальности, аксессуары – настоящая необходимость.

Как сделать:

Разделите волосы расческой от уха до уха.

Завяжите волосы более крепкой резинкой, а затем дополните образ бантом, шпильками или стильными резинками ярких цветов.

Акценты в виде аксессуаров могут превратить ваш обычный образ в нечто удивительное.

Волшебное плетение

Не бойтесь экспериментировать с косами – этот образ может быть гораздо проще в исполнении, чем кажется на первый взгляд.

Как сделать:

Разделите волосы от уха до уха, а верхнюю половину разделите на две части.

Заплетите по одной косе с каждой стороны и завяжите на затылке посередине.

Для дополнительной фиксации нанесите немного спрея или сухого шампуня.

"Мальвинка" с пучком

Этот образ сочетает в себе непринужденность и элегантность – идеальный выбор для тех, кто хочет поднять волосы.

Как сделать:

Сделайте прическу на влажные волосы, предварительно обработанные спреем для распутывания или кремом для удаления запутывания.

Распушите волосы и сделайте половину хвост, оставляя последнюю петлю недотянутой до конца.

С помощью резинки для волос создайте непринужденный пучок, придающий образу легкости.

Прическа "Мальвинка" – настоящий универсальный тренд, который выдержал испытание временем и остается актуальным в любом возрасте и для любого типа волос. Он позволяет экспериментировать с аксессуарами, создавать как классические, так и креативные образы, идеально подходит для официальных мероприятий, свадеб или просто для повседневной носки.

Выбирайте тот вариант, который подчеркивает вашу индивидуальность – от волн до элегантной косы или плетеной прически. Пусть каждый день будет полон новых идей и вдохновения, а ваша прическа всегда будет придавать уверенности и стилю.

Мы также писали о том, как сделать интересную и игривую "Мальвинку".

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