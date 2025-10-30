Мамины советы здесь не актуальны: как сделать молодежный стильный макияж: как сделать молодежный стильный макияж / © Credits

Тональные слои, контуринг «до костей» и матовая помада без намека на блеск — все это осталось в прошлом. Теперь тренд — свежая кожа, натуральный блеск и естественная красота, то есть ухоженная кожа без избытка продуктов.

Визажист и автор популярной страницы mister.makeupartist объясняет, что пришло время обновить уроки красоты, которые мы когда-то позаимствовали у мамы и вот как выглядит современный, молодежный макияж.

Подготовка кожи — обязанность, а не опция

Если мама считала, что база под макияж — это праймер, сегодня все начинается с ухода. Ни один макияж не будет хорошо выглядеть, если под ним сухая или раздраженная кожа.

Используйте увлажняющий крем, SPF и нежный крем или бальзам под глаза с пептидами. Эта комбинация создает идеальный скользящий эффект, благодаря которому консилер и тон ложатся без пятен.

Совет: вместо тяжелых кремов выберите легкую гелевую текстуру, так кожа останется увлажненной, но не блестящей.

Забудьте о «тональном щите»

Когда-то полное покрытие считалось эталоном. Теперь — чем меньше, тем лучше. Тон — не обязателен. Есть что-то очень современное в том, чтобы работать только с консилером.

Используйте консилер с высокой концентрацией пигмента только там, где нужно, например, под глазами, вокруг носа и на несовершенствах. Растушуйте его по коже пальцами или пушистой кистью и получите эффект «вау, у нее шикарная кожа».

Консилер — не до последней морщинки

Мы все помним тот «треугольник под глазами», который советовали YouTube-блогеры. Забудьте о нем. Ярко осветлять кожу вплоть до нижней линии век — ошибка. Это лишь подчеркивает морщины.

Сначала нейтрализуйте синяки или синеву под глазами корректором в тон кожи или чуть теплее. Затем, капля светлого консилера только в самую темную зону.

Как результат, естественный, свежий эффект без «маски».

Пудра — только там, где надо

Если мама «запекала» все лицо пудрой, мы так больше не делаем. Пудра теперь — это точечный инструмент, а не финальное покрытие. Наносите ее только на Т-зону, под глаза или там, где блестит. Используй пушистую кисточку и прозрачную пудру, чтобы фиксировать, а не «запечатывать» макияж.

Румяна — это не контур

Помните ту розовую полосу от щеки до виска, забудьте о ней. Румяна должны быть там, где вы естественно краснеете — на яблочках щек или чуть выше, на скулах.

Хотите эффект лифтинга, нанесите кремовые румяна чуть выше щеки, ближе к виску.

Для естественного сияния — легенький хайлайтер на верх скул, но без глиттера.

Контур и бронзер — это не одно и то же

Контуринг больше не про резкие линии, а про тепло и глубину. Используйте мягкий бронзер в оттенке чуть теплее вашего тона кожи, наносите на линию волос, под скулы и вдоль челюсти. Ваша основная цель — не изменить форму лица, а создать эффект «поцелованной солнцем» кожи.

Глаза

Раньше черный лайнер был «обязательным», но сейчас главное — естественность. Ведите карандаш сразу в корень ресниц — это подчеркнет форму глаза, но не «съест» веки. Для более выразительного взгляда просто растушуйте лайнер тенями, чтобы создать мягкий «smoky» эффект. Особенно актуально для нависших век, тогда взгляд становится более открытым, а макияж — легким.

Губы

Мамин карандашный контур «на пол-лица» — уже не в моде. Фокусируйтесь на центре — слегка подчеркните середину верхней и нижней губы. Это добавляет объема и молодости. Используйте карандаш в тон губ и немного блеска или бальзама. Главное — не превратить контур в рамку.

Современный мейкап — это не про «идеальность», а про самовыражение, уход и легкость. Никто не отменял румяна или контур, но главное — позволить коже дышать.