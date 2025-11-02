Маникюр 90-х возвращается: от классического красного до сияющего глиттера / © Credits

Гранж, блестки, голограмма и немного ностальгии, ногти снова стали тем самым пространством для самовыражения, каким они были в 90-х. Эпоха Дженнифер Энистон, Spice Girls и глянцевых журналов вдохновляет новое поколение beauty-блогеров. И если вы испытываете ностальгию по времени, когда маникюр был проявлением характера — этот камбэк точно для вас, об этом рассказало издание Real Simple.

Французский маникюр

Классика не стареет, но меняется. Сегодня «френч» — это не только белые кончики. Мастера добавляют цветные, металлические или даже неоновые линии. Иногда — делают «перевернутый френч» или добавляют объемные элементы. Это все еще изысканно, но теперь с характером.

Гранж

Темные матовые оттенки, эффект «несовершенного» покрытия, глубокие сливовые и черные тона — все это отголосок эпохи Nirvana и Кортни Лав. Такой маникюр сегодня выглядит максимально современно: чистые линии, минимум блеска и максимум настроения.

Цветовой шок

Неон и кислотные оттенки — отголосок панковой свободы. Легендарный «токсичный» зеленый, снова на пике популярности. Он отлично смотрится как полное покрытие или как акцент на одном ногте. Идеальный вариант для тех, кто не боится внимания.

Золото и металлик

Тонкий слой золотой фольги, хром или металлические полоски добавляют роскоши даже самому простому образу. Это тот случай, когда «минимализм» и «гламур» наконец-то слились в одно целое.

Цветы, которые не увядают

Белые ромашки — настоящий символ 90-х и сегодня они снова повсюду. Их рисуют на прозрачной или пастельной основе, добавляют блестки или сочетают с «френчем». Этот дизайн — легкий, романтичный и одновременно беззаботный.

Классический красный

Сочный красный лак — это маленькое черное платье в мире маникюра. Он всегда актуальный, женственный и придает уверенности. А еще, по словам стилистов, красный лак мгновенно добавляет образу энергии и сексуальности.

Хром и голограмма

Конец 90-х — мечты о будущем, и теперь они возвращаются в виде зеркального блеска. Хромовые покрытия, голографические переливы, эффект «перламутровой брони» — это маникюр для тех, кто хочет сиять в каждом движении.

Трещины в стиле

Помните этот «сломанный» эффект, который растрескивается на поверхности лака, это покрытие снова в моде. Оно создает графическую текстуру, идеальную для модного пространства в соцсетях.

Фэнтези-дизайн

В тренде — маникюр, вдохновленный природой и фантазией: бабочки, перламутр и прозрачные волны цвета. Такие ногти выглядят волшебно и фотогенично, как будто из 90-х и клипов MTV.

Характерный глиттер

Если уж блестеть — то на полную. Крупные частицы глиттера снова в игре, но в современной интерпретации: на прозрачной базе, в форме градиента или только на кончиках. Это идеальный вариант для праздников или вечеринки в стиле Y2K.

Маникюр 90-х вернулся не просто как тренд, он о свободе, настроении и выразительности. Неважно, что вы выберете, яркий «френч» или красную классику, главное, чтобы ваши ногти говорили за вас.