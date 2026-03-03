Маникюр Бриджертонов instagram.com_ilysmnails / © Instagram

На странице Netflix US опубликовали оригинальное видео, в котором мастер маникюра ILYSM Nails продемонстрировала свое новое произведение — маникюр, созданный специально к 4 сезону «Бриджертонов». Мастер уже известна своими тематическими дизайнами, ведь для каждого сезона она придумывает отдельную концепцию, которая соответствует истории, цветам и настроению сериала.

На этот раз ее вдохновением стали розовые и фиолетовые мотивы — цвета, которые сразу напоминают о романтике, королевском блеске и драматических сюжетных поворотах, присущих сериалу.

Квадратные ногти с перьями и фигурами героев

Маникюр Бриджертонов instagram.com_ilysmnails / © Instagram

На одной руке автор создала маникюр с четкой, квадратной формой ногтей. Они выполнены в пастельно-розовых и фиолетовых оттенках, напоминают колонную архитектуру с элегантными перьями, которые визуально перекликаются с пышными костюмами персонажей. Особенно эффектными стали объемные фигурки главных героев, изготовленные из акрила, будто маленькие скульптуры на ногтях.

Немного глиттера и портреты

Дизайн на второй руке отличается своей женственностью и искристостью, ведь здесь больше розового тона и глиттерного металлика, что создает романтический и праздничный эффект. Особой изюминкой являются портреты главных персонажей сериала, которые мастерица нанесла на каждый ноготь. Именно эти детали вызвали самую оживленную реакцию у читателей.

Реакция фанатов

Публикация видео быстро собрала лавину комментариев. Пользователи были в восторге, некоторые писали, что «сошел с ума от этого дизайна». Другие выражали желание сделать себе такой же маникюр, с портретами любимых героев. Многие фанаты отметили, что этот арт-маникюр именно то, что нужно, чтобы почувствовать атмосферу «Бриджертонов» не только во время просмотра, но и в реальной жизни.

Это видео действительно получило огромное количество хороших комментариев и похоже, что тренд на сериальный арт-маникюр только набирает обороты.

Такие коллаборации красоты и культуры создают многомерный опыт для фанатов, которые обожают сериал «Бриджертоны», маникюр становится не просто декоративным элементом, а способом выразить свою любовь к сериалу. Это также способ персонализировать собственный стиль и совместить любимую историю с актуальными трендами в индустрии красоты.

Маникюр ILYSM Nails в тематике «Бриджертонов» — это маленькое произведение искусства, которое объединило моду, сериальную эстетику и креативность. Для многих он стал не только украшением, а настоящим источником вдохновения. И судя по реакциям поклонников, такого нейл-арта в будущем может быть значительно больше.