Маникюр "Кока-кола": подборка стильных оттенков, которые покоряют эту осень

Осень — пора, когда мы ищем уюта, тепла и немного роскоши в мелочах. Идеальный способ добавить образу изысканности — это правильно подобранный маникюр.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Маникюр "Кока-кола"

Маникюр "Кока-кола" / © Credits

В этом сезоне среди главных трендов — «cola nails» или маникюр в оттенках Кока-колы. Он одновременно напоминает о ностальгии по любимым сладостям детства и гармонично вписывается в осенне-зимнюю палитру, об этом рассказало издание Woman&Home.

Темно-коричневые и вишневые оттенки всегда были классикой холодного сезона. Но теперь они получили новое «переосмысление». Мастера маникюра называют эти цвета «коричневая кола» или даже «вишневая кола», они добавляют нотки игристого блеска:

  • напоминает карамельно-коричневую глубину газированного напитка;

  • может иметь вишневый отлив;

  • выглядит дороже и элегантнее, чем обычные оттенки;

  • подходит к любому образу, от офисного до праздничного.

Классическая кола

Насыщенный каштановый или бордовый цвет в сочетании с короткой квадратной формой ногтей — это беспроигрышный вариант для офиса и повседневной жизни. Выглядит стильно и дорого.

Мерцающая кола

Чтобы маникюр напоминал игристый бокал колы, выберите оттенок с легким шиммером. Такой вариант подходит к уютным свитерам и тренчам.

Кола на миндале

Короткие ногти миндалевидной формы сочетаются с теплым кола оттенком, создает эффект ухоженного и женственного маникюра.

Вишневая кола

Сочетание насыщенного красного и глубокого коричневого напоминает вино или вишневую колу. Это выбор для тех, кто любит классику с «изюминкой».

Глазированная вишневая кола

Добавьте перламутровое хромовое покрытие и маникюр сразу станет праздничным. Такой вариант отлично подойдет к зимним вечеринкам и даже новогоднему образу.

Французский маникюр с колой

Французский маникюр с глубоким коричневым кончиком — еще одна интересная интерпретация. При желании можно добавить блестящее покрытие, чтобы подчеркнуть эффект «шипучести».

Кола на коротких ногтях

Для тех, кто выбирает практичность, подойдет короткая длина с каштановым оттенком. Напоминает цвет конфеты со вкусом колы — стильно и сдержанно одновременно.

Блестящая кола

Сочетание цвета красной колы как базы с блестками — идеальный вариант для зимних праздников. Выглядит эффектно и добавляет искорку к вашему образу.

Почему именно этот маникюр

  • Сочетает теплые и насыщенные оттенки, которые прекрасно подходят к гардеробу холодного сезона.

  • Легко адаптируется, от сдержанной классики до праздничных вариантов.

  • Добавляет образу роскоши без излишества.

Маникюр в стиле «Кока-колы» — это тренд, который соединил ностальгию и современную элегантность. Он стильно смотрится в любом варианте и станет отличным акцентом в вашем осеннем или зимнем образе.

