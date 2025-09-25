- Дата публикации
Маникюр "Кока-кола": подборка стильных оттенков, которые покоряют эту осень
Осень — пора, когда мы ищем уюта, тепла и немного роскоши в мелочах. Идеальный способ добавить образу изысканности — это правильно подобранный маникюр.
В этом сезоне среди главных трендов — «cola nails» или маникюр в оттенках Кока-колы. Он одновременно напоминает о ностальгии по любимым сладостям детства и гармонично вписывается в осенне-зимнюю палитру, об этом рассказало издание Woman&Home.
Темно-коричневые и вишневые оттенки всегда были классикой холодного сезона. Но теперь они получили новое «переосмысление». Мастера маникюра называют эти цвета «коричневая кола» или даже «вишневая кола», они добавляют нотки игристого блеска:
напоминает карамельно-коричневую глубину газированного напитка;
может иметь вишневый отлив;
выглядит дороже и элегантнее, чем обычные оттенки;
подходит к любому образу, от офисного до праздничного.
Классическая кола
Насыщенный каштановый или бордовый цвет в сочетании с короткой квадратной формой ногтей — это беспроигрышный вариант для офиса и повседневной жизни. Выглядит стильно и дорого.
Мерцающая кола
Чтобы маникюр напоминал игристый бокал колы, выберите оттенок с легким шиммером. Такой вариант подходит к уютным свитерам и тренчам.
Кола на миндале
Короткие ногти миндалевидной формы сочетаются с теплым кола оттенком, создает эффект ухоженного и женственного маникюра.
Вишневая кола
Сочетание насыщенного красного и глубокого коричневого напоминает вино или вишневую колу. Это выбор для тех, кто любит классику с «изюминкой».
Глазированная вишневая кола
Добавьте перламутровое хромовое покрытие и маникюр сразу станет праздничным. Такой вариант отлично подойдет к зимним вечеринкам и даже новогоднему образу.
Французский маникюр с колой
Французский маникюр с глубоким коричневым кончиком — еще одна интересная интерпретация. При желании можно добавить блестящее покрытие, чтобы подчеркнуть эффект «шипучести».
Кола на коротких ногтях
Для тех, кто выбирает практичность, подойдет короткая длина с каштановым оттенком. Напоминает цвет конфеты со вкусом колы — стильно и сдержанно одновременно.
Блестящая кола
Сочетание цвета красной колы как базы с блестками — идеальный вариант для зимних праздников. Выглядит эффектно и добавляет искорку к вашему образу.
Почему именно этот маникюр
Сочетает теплые и насыщенные оттенки, которые прекрасно подходят к гардеробу холодного сезона.
Легко адаптируется, от сдержанной классики до праздничных вариантов.
Добавляет образу роскоши без излишества.
Маникюр в стиле «Кока-колы» — это тренд, который соединил ностальгию и современную элегантность. Он стильно смотрится в любом варианте и станет отличным акцентом в вашем осеннем или зимнем образе.