Маникюр на апрель 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

В апреле, когда весна начинает заявлять о себе более активно, хочется и более ярких, нежных и красивых ногтей. В тренде в этом сезоне пастельные оттенки, цветочные рисунки, романтика и элегантность, а также французские маникюры, но не с белыми ободками на ногтях, а цветными. Что касается оттенков, то в тренде молочные, бежевые и нежно-розовые цвета.

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