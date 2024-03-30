Маникюр на апрель 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Весной 2024 года однозначно в тренде будут нежно-розовые оттенки, которые больше напоминают цвет пудры, а также молочные и кремовые. Такие цвета хорошо сочетаются с блестками, цветочными рисунками и также с ними можно делать французский маникюр. Также не забывайте о жемчужной втирке - этот дизайн всегда будет выглядеть очень женственно.

Ниже мы собрали пять актуальных дизайнов в весенней стилистике.

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