Маникюр на апрель 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Весной 2024 года однозначно в тренде будут нежно-розовые оттенки, которые больше напоминают цвет пудры, а также молочные и кремовые. Такие цвета хорошо сочетаются с блестками, цветочными рисунками и также с ними можно делать французский маникюр. Также не забывайте о жемчужной втирке - этот дизайн всегда будет выглядеть очень женственно.
Ниже мы собрали пять актуальных дизайнов в весенней стилистике.
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