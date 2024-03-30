Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Маникюр на апрель 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на апрель 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на апрель 2024 года / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Весной 2024 года однозначно в тренде будут нежно-розовые оттенки, которые больше напоминают цвет пудры, а также молочные и кремовые. Такие цвета хорошо сочетаются с блестками, цветочными рисунками и также с ними можно делать французский маникюр. Также не забывайте о жемчужной втирке - этот дизайн всегда будет выглядеть очень женственно.

Ниже мы собрали пять актуальных дизайнов в весенней стилистике.

Читайте также:

Маникюр в 13 лет. Новый скандал в сети. Что говорят врачи и эксперты?

Маникюр в 13 лет. Новый скандал в сети. Что говорят врачи и эксперты?

Похожие темы:

Следующая публикация