Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Маникюр на август 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на август 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на август 2024 года / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Мы собрали для вас лучшие летние тенденции.

Обычно большинство девушек предпочитает однотонное покрытие ногтей, однако в августе, пока лето еще не закончилось, почему бы не попробовать что-то более яркое и сочное. Тем более, что в этом месяце многие уезжают на отдых и такой маникюр отлично будет сочетаться с купальником. Поэтому, если вам вдруг захочется чего-то яркого, дерзкого и немного оригинального - эта подборка актуальных летних дизайнов однозначно пригодится.

Читайте также:

Гель-лак вредит ногтям – мастер маникюра Вячеслав Кориненко развенчивает популярные мифы

Гель-лак вредит ногтям – мастер маникюра Вячеслав Кориненко развенчивает популярные мифы

Похожие темы:

Следующая публикация