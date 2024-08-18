Маникюр на август 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Обычно большинство девушек предпочитает однотонное покрытие ногтей, однако в августе, пока лето еще не закончилось, почему бы не попробовать что-то более яркое и сочное. Тем более, что в этом месяце многие уезжают на отдых и такой маникюр отлично будет сочетаться с купальником. Поэтому, если вам вдруг захочется чего-то яркого, дерзкого и немного оригинального - эта подборка актуальных летних дизайнов однозначно пригодится.

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