Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайнами ногтей летом, ведь они придадут вашему образу уникальности и оригинальности.

В последний месяц лета, когда на улице еще тепло, а в моде легкие платья с яркими принтами, стоит порадовать себя чем-то оригинальным, например, маникюром. Интересные дизайны ногтей добавят вашему образу свежести и ухоженности, а также подчеркнут индивидуальность и вкус. Обязательно экспериментируйте с нейл-артом, пока лето не закончилось, ведь совсем скоро более актуальными будут насыщенные цвета и желтые листья в дизайне.

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Идеи маникюра (26 фото)

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