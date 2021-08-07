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Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

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Не бойтесь экспериментировать с дизайнами ногтей летом, ведь они придадут вашему образу уникальности и оригинальности.

Если не знаете чем себя занять на выходных - посвятите это время себе и сходите в салон. Свежий и красивый маникюр украсит ваши руки и поднимет настроение. Более того это прекрасный способ для экспериментов, ведь пока на улице еще теплое лето, яркие ногти отлично подойдут под легкие платья. В нашей новой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые сейчас в тренде. 

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