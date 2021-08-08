Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайнами ногтей летом, ведь они придадут вашему образу уникальности и оригинальности.

Каждая девушка хочет выглядеть стильно и современно, но при этом подчеркнуть свою индивидуальность. Поможет в этом модный и яркий маникюр. Порадуйте себя и позаботьтесь о своих руках, сделав новый дизайн покрытия. Актуальны в августе 2021 года остаются всевозможные вариации французского маникюра, дизайны с синими оттенками, точки и дизайн в стиле принта тай-дай.

Читайте также: Топ-5 модных причесок на лето-2021

Идеи маникюра (26 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку