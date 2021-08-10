Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайнами ногтей летом, ведь они придадут вашему образу уникальности и оригинальности.

Ничто так не украсит ваши руки, как новый маникюр, который также придаст образу элегантности и оригинальности. Более того, если вы давно мечтаете о ярком дизайне ногтей, то самое время его сделать, ведь совсем скоро лето закончится и в тренде будут более спокойные и насыщенные цвета. Поэтому ловите момент и воплотите в жизнь что-то из нашей новой подборки идей.

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Идеи маникюра (26 фото)

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