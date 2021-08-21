Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайном ногтей летом, ведь он добавит вашему образу уникальности и оригинальности.

Часто маникюр может рассказать очень многое о его хозяйке, например, о ее вкусах. Но также необычный маникюр способен поднимать настроение, поэтому не бойтесь экспериментировать, тем более что сейчас очень модными будут пастельные оттенки, французские маникюры, выполнены разными цветами, градиент, геометрические дизайны и лаконичность.

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Идеи маникюра (26 фото)

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