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Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

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Не бойтесь экспериментировать с дизайном ногтей летом, ведь он добавит вашему образу уникальности и оригинальности.

Летом 2021 года тренды на маникюр особо радовали поклонниц коротких ногтей и французского маникюра, ведь именно они были в актуальны еще с весны. Но хоть лето и завершается, не стоит резко переходить на темные и насыщенные оттенки, ведь пока сентябрь еще теплый, можно позволить себе дизайны с флористическими мотивами и абстракцией, которые мы и собрали в этой подборке. 

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