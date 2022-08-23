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Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

Дата публикации
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Время на прочтение
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Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

Фото: Getty Images

Не бойтесь экспериментировать с дизайном ногтей, ведь он добавит вашему образу оригинальности.

В нашей новой подборке вы найдете яркие летние дизайны маникюра, которые точно захотите повторить, оказавшись в салоне. Такой маникюр станет украшением ваших рук, дополнением образа, а также будет поднимать настроение, поэтому не упустите возможность порадовать себя. В тренде сейчас остаются яркий цвета с абстрактными дизайнами, в которых присутствуют линии, флористические мотивы, градиент и даже объемные 3d-элементы. 

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