Маникюр на август: топ-5 модных идей для вдохновения

В нашей новой подборке вы найдете яркие летние дизайны маникюра, которые точно захотите повторить, оказавшись в салоне. Такой маникюр станет украшением ваших рук, дополнением образа, а также будет поднимать настроение, поэтому не упустите возможность порадовать себя. В тренде сейчас остаются яркий цвета с абстрактными дизайнами, в которых присутствуют линии, флористические мотивы, градиент и даже объемные 3d-элементы.

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