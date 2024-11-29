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Маникюр на декабрь 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на декабрь 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на декабрь 2024 года / Фото: Getty Images

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита. Мы собрали для вас лучшие дизайны, которые идеально подойдут для этой поры года.

Кто-то в дизайне ногтей любит сдержанные однотонные варианты, но есть и те девушки, которые предпочитают более яркий и смелые - с блестками, принтами или наклейками. Если вы относитесь ко второй категории - эта подборка праздничных идей точно для вас. 

Здесь вы найдете необычные дизайны маникюра в зимней стилистике, которая все больше набирает популярности в преддверии праздников.

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