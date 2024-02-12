Маникюр на февраль: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.
Главный праздник февраля, конечно же, День святого Валентина или как его еще называют День всех влюбленных. В этот день принято дарить подарки, цветы и валентинки своим вторым половинкам. Но если в преддверии праздника вы захотите сделать еще и тематический маникюр, то предлагаем обратить внимание на идеи из этой подборки, ведь они точно впишутся в любой ваш образ.
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