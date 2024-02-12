Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Маникюр на февраль: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на февраль: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на февраль 2024 / Фото: Credits

Маникюр - самое простое украшение рук и дополнение вашего аутфита.

Главный праздник февраля, конечно же, День святого Валентина или как его еще называют День всех влюбленных. В этот день принято дарить подарки, цветы и валентинки своим вторым половинкам. Но если в преддверии праздника вы захотите сделать еще и тематический маникюр, то предлагаем обратить внимание на идеи из этой подборки, ведь они точно впишутся в любой ваш образ.

Читайте также:

Гель-лак вредит ногтям – мастер маникюра Вячеслав Кориненко развенчивает популярные мифы

Гель-лак вредит ногтям – мастер маникюра Вячеслав Кориненко развенчивает популярные мифы

Похожие темы:

Следующая публикация