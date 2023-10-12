Маникюр на Хэллоуин 2023: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - лучшее и самое простое украшение рук и дополнение образа. Тем более, что Хэллоуин - это как раз время для модных эксперементов.

Если вы поклонница необычных дизайнов, то эта подборка вам понравится, поскольку в преддверии Хэллоуина мы собрали для вас новые интересные идеи маникюров. Экспериментируйте в этом месяце с черным и красным цветами, "страшными" рисунками, длиной и формой ногтей.

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