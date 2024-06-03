Маникюр на июнь 2024 года: топ-5 модных идей для вдохновения

В начале лета, когда погода становится с каждым днем все жарче, а природа дарит все больше сочных ягод, хочется привнести в свою жизнь и яркий и веселый маникюр. В нашей новой подборке вы найдете вневременный идеи с классическим французским маникюром, дизайн с техникой омбре и даже несколько цветочных вариантов оформления.

Такие дизайны будут дополнять ваши образы и подойдут ко многим легким платьям, ведь лето – отличное время для экспериментов.

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