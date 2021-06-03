Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Яркие ногти - отличное дополнение к образу, особенно летом.

В этом летнем сезоне актуальными будут яркие дизайны ногтей с абстрактными рисунками и "невидимыми" цветами. Поэтому обратите внимание на всевозможные пастельные оттенки, цветочные и геометрические принты. Если вы любите французский маникюр, то от обычных дизайнов с белыми полосками придется отказаться в пользу ярких цветов, французский маникюр с белым краем уже считается моветоном.

Также летом не стоит себе отказывать в голубых оттенках, которые всегда выигрышно смотрятся на отдыхе.

Читайте также: Топ-5 модных причесок на лето-2021

Идеи маникюра (26 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку