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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

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Яркие ногти - отличное дополнение к образу, особенно летом.

В этом летнем сезоне актуальными будут яркие дизайны ногтей с абстрактными рисунками и "невидимыми" цветами. Поэтому обратите внимание на всевозможные пастельные оттенки, цветочные и геометрические принты. Если вы любите французский маникюр, то от обычных дизайнов с белыми полосками придется отказаться в пользу ярких цветов, французский маникюр с белым краем уже считается моветоном.

Также летом не стоит себе отказывать в голубых оттенках, которые всегда выигрышно смотрятся на отдыхе.

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Идеи маникюра (26 фото)