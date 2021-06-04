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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

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Красивые ногти - отличное дополнение к образу, особенно летом.

Лето - время для яркого маникюра. Не бойтесь экспериментировать, ведь по-прежнему актуальны цветочные рисунки, морские мотивы, градиент, французский маникюр цветным лаком. Также в тренде остаются точки разного размера, полоски, абстракция, золотая слюда и нюд. Еще тренде прозрачные подложки и пастельные тона.

Не забывайте уделить должное внимание форме ногтей. Лидирующие позиции сейчас занимает миндалевидная форма, но если вам больше нравится квадратная, мы подготовили для вас несколько интересных вариантов.

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Идеи маникюра (26 фото)