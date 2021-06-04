Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Красивые ногти - отличное дополнение к образу, особенно летом.

Украсить летний образ и добавить ему оригинальности поможет стильный маникюр. Безусловным трендом этого лета стал контурный французский маникюр, который выполняют на прозрачной или нюдовой подложке. Край ногтя при этом делают ярких цветов. Французский маникюр с белыми полосками уже не очень актуален. Также в моде по-прежнему градиент, абстракция и различные виды флористических принтов.

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Идеи маникюра (26 фото)

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