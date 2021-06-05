Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Красивые ногти - отличное дополнение к образу, особенно летом.

Красивые и ухоженные ногти украсят любой образ и добавят ему оригинальности. Актуальны сейчас яркие и сочные цвета в сочетании с прозрачными и нюдовыми элементами. Также в тренде остаются волны, голубые оттенки, градиент, флористические мотивы, французские маникюры, но с цветными акцентами, геометрия, золотые детали, точки, а также совершенно лаконичные дизайны.

В нашей новой подборке вы найдете интересные идеи дизайна ногтей, которые можно воплотить в жизнь.

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Идеи маникюра (26 фото)

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