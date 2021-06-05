Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Getty Images

Красивые ногти - отличное дополнение к образу, особенно летом.

Красивые и ухоженные ногти украсят любой образ и добавят ему оригинальности. Актуальны сейчас яркие и сочные цвета в сочетании с прозрачными и нюдовыми элементами. Также в тренде остаются волны, голубые оттенки, градиент, флористические мотивы, французские маникюры, но с цветными акцентами, геометрия, золотые детали, точки, а также совершенно лаконичные дизайны.

В нашей новой подборке вы найдете интересные идеи дизайна ногтей, которые можно воплотить в жизнь.

Читайте также: Топ-5 модных причесок на лето-2021

© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Credits
© Getty Images
© Credits
© www.credits
© Credits
© www.credits
Идеи маникюра (26 фото)