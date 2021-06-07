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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

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Красивые ногти - отличное дополнение к образу, особенно летом.

Летом 2021 года модными стали совершенно непривычные ранее дизайны ногтей, которые теперь сочетают в себе прозрачные элементы, геометрические узоры и женственные флористические принты.

Также актуальными остаются лаконичный французский маникюр, выполненный цветным лаком, и омбре, но если душа лежит к дизайнам с необычными рисунками, то не отказывайте себе и в них! В нашей новой подборке вы найдете интересные идеи дизайна ногтей, которые легко можно воплотить в жизнь.

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Идеи маникюра (26 фото)