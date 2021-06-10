Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Красивые ногти - идеальное дополнение к образу, особенно летом.

Красивый маникюр - это не только украшение ваших рук, но и выражение индивидуальности, стиля, дополнение образа и пример заботы о себе. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии сделать новый маникюр.

Этим летом в моде будут необычные сочетания, яркие оттенки и геометрические рисунки. Также актуальными остаются флористические мотивы и французские маникюры. На новый уровень вышел и нюдовый дизайн маникюра, ведь теперь в моде нейтральные подложки с яркими деталями.

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Идеи маникюра (26 фото)

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