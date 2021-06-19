Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Этим летом популярными стали яркие и необычные дизайны ногтей, которых ранее многие избегали.

Лето - это время отказаться от темных цветов и перейти на яркие, мягкие и нюдовые женственные оттенки. Ведь маникюр, помимо дополнения образа, должен поднимать вам настроение, поэтому не бойтесь использовать блестки, жемчужные втирки, слюду и цветочные принты. Также актуальны будут французские маникюры и геометрические рисунки, но если душе лежит к креативу - не отказывайте себе и можете даже нарисовать на ногтях любимых персонажей.

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Идеи маникюра (26 фото)

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