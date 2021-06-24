Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Порадуйте себя свежим маникюром и повторите что-то из нашей новой подборки трендовых идей.

Среди модных маникюрных тенденций актуальных летом 2021 года: геометрический рисунок, неоновые цвета, а также слюда и объемные дизайны. Более того, значительно преобразился и французский маникюр - скучные белые полоски на ногтях больше не актуальны, ведь теперь в моде яркие цвета, и мастера предлагают именно ими делать френч. Также интересно выглядит двойной французский маникюр.

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Идеи маникюра (26 фото)

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