Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Порадуйте себя свежим маникюром и повторите что-то из нашей новой подборки трендовых идей.

В этом летнем сезоне актуальны яркие дизайны ногтей с абстрактными рисунками и "невидимыми" оттенками. Поэтому обратите внимание на всевозможные пастельные цвета, рисунки с флористическими и геометрическими мотивами. Если вы любите французский маникюр, то от обычных дизайнов с белыми полосками придется отказаться в пользу ярких. Также интересно выглядит двойной французский маникюр.

Читайте также: Топ-5 модных причесок на лето-2021

Идеи маникюра (26 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку