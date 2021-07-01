Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В нашей подборке вы найдете несколько интересных идей, которые можно воплотить в жизнь в этом месяце.

Позаботьтесь о себе и порадуйте красивыми маникюром, который будет поднимать вам настроение. Более того, летом можно позволить себе яркие дизайны, которые будут отлично сочетаться с легкими платьями, пляжными нарядами и ярким макияжем. Актуальны в июле будут градиентные дизайны, неоновые цвета, но также в моде остается радужный френч, нюдовые подложки и цветочные принты.

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Идеи маникюра (26 фото)

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