Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В нашей подборке вы найдете несколько интересных идей, которые можно воплотить в жизнь в этом месяце.

Нам кажется, что летний маникюр должен быть интересным и ярким, поэтому вместо того, чтобы постоянно носить один и тот же однотонный гель-лак, попробуйте что-то новое. Более того, одним из самых трендовых маникюров этого лета являются волнистые линии, геометрические рисунки, а также двойной и радужный френч. Предлагаем вам пять новых вдохновляющих идей минималистичного маникюра.

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Идеи маникюра (26 фото)

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