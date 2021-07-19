Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - простое, но эффектное украшение любого образа.

Позаботьтесь о себе и порадуйте чем-то красивым, например, походом в салон, где мастер сделает вам стильный маникюр или прическу. Актуальные сейчас ногти с яркими дизайнами, например, в виде потеков, цветочные и фруктовые рисунки, а также в тренде продолжают быть нюдовые и радужные маникюры.

В этой новой подборке вы найдете несколько свежих идей, которые вдохновят вас на что-то оригинальное и необычное.

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Идеи маникюра (26 фото)

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