Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр - простое, но эффектное украшение любого образа.

Ухоженные ручки - это визитная карточка каждой женщины. Поэтому не удивительно, что мы уделяем так много внимания маникюру и дизайну. Обрати внимание, что этим летом актуальны лаконичные дизайны с практически незаметным покрытием и нежными рисунками. Также в тренде (особенно перед отпуском) маникюры в голубых оттенках и корейские дизайны.

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые обязательно помогут вам вдохновиться перед походом в салон.

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Идеи маникюра (26 фото)

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