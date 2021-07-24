Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайнами ногтей летом, ведь они придадут вашему образу уникальности и оригинальности.

Безусловный тренд этого года - разноцветный французский маникюр. С подобным дизайном регулярно появляются звезды и модницы в Instagram, но мы собрали для вас еще несколько интересных вариантов, как можно оформить свои ногти. Используйте яркие цвета, блестки, слюду, а вот если хочется все же френч с белым цветом, то сделайте его интереснее и сместите линию, как в одном из предложенных ниже дизайнов.

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Идеи маникюра (26 фото)

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