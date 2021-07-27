Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Не бойтесь экспериментировать с дизайнами ногтей летом, ведь они придадут вашему образу уникальности и оригинальности.

Ухоженные ногти - украшение образа, а в период отпуска, когда хочется выглядеть стильно и красиво на пляже, яркий дизайн ногтей особо будет актуален. Используйте в дизайне летом голубые оттеки, нюдовые покрытия и блестки. В этой подборке мы собрали для вас несколько трендовых идей лета из Instagram, которые не трудно будет воплотить в жизнь.

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Идеи маникюра (26 фото)

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