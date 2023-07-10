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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
497
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Топ-5 модных идей для вдохновения / Фото: Credits

Если вы хотите продемонстрировать свой стиль окружающим - обновите маникюр в стиле, который близок вашему сердцу.

Летом всегда хочется ярких цветов и дизайнов в маникюре, поэтому мастера с разных стран предлагают различные стили, которые подойдут под любой образ и наряд. В частности летом 2023 года актуальны дизайны с линиями, фруктовый декор, а также мраморный.

Ниже мы собрали несколько ярких вариаций, выбирайте то, что вам по душе.

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Дата публикации
Просмотры
497
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