Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Если вы хотите продемонстрировать свой стиль окружающим - обновите маникюр в стиле, который близок вашему сердцу.

Летом всегда хочется ярких цветов и дизайнов в маникюре, поэтому мастера с разных стран предлагают различные стили, которые подойдут под любой образ и наряд. В частности летом 2023 года актуальны дизайны с линиями, фруктовый декор, а также мраморный.

Ниже мы собрали несколько ярких вариаций, выбирайте то, что вам по душе.

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