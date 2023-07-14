Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Чаще всего в летнем маникюре многие больше любят использовать нежные и яркие цвета, а также флористические мотивы. Также в дизайнах в это время года иногда присутствуют идеи с ягодами или французские маникюры выполненные яркими оттенками.

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