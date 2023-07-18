Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Если вы в поиске новых идей маникюра, который бы интересно и ярко смотрелся в эти жаркие летние дни, то обратите внимание на дизайны ниже. Мастера предлагаю в июле 2023 использовать нежные оттенки, делать французские маникюры с дизайнами, а также использовать флористические и фруктовые мотивы.

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