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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
441
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на лето / Фото: Credits

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Если вы в поиске новых идей маникюра, который бы интересно и ярко смотрелся в эти жаркие летние дни, то обратите внимание на дизайны ниже. Мастера предлагаю в июле 2023 использовать нежные оттенки, делать французские маникюры с дизайнами, а также использовать флористические и фруктовые мотивы.

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Дата публикации
Просмотры
441
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