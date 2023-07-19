Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.
Маникюр - идеальный способ сделать образ более ярким, ведь оригинальный дизайн с цветочными, геометрическими и ягодными дизайнами добавит в него изюминку. Также обратите внимание на “мраморные” дизайны и омбре, ведь они тоже остаются актуальными.
Читайте также:
- Вредят ли УФ-лампы для маникюра коже рук
- Патриотический маникюр: идеи дизайна
- Привычка грызть ногти: причины и методы борьбы
- Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях