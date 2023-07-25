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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1158
Время на прочтение
1 мин
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Маникюр на лето: топ-5 модных идей для вдохновения

Маникюр на лето / Фото: Credits

В этой подборке вы найдете несколько интересных идей, которые будут дополнять ваши летние образы.

Лето - время для модных экспериментов и ярких цветов, поэтому в моде интересные и оригинальные дизайны маникюров с абстрактной стилистикой. Также популярностью у многих сейчас пользуются идеи маникюра с фруктовыми мотивами и цветами.

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Дата публикации
Просмотры
1158
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